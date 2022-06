Comunali: Rosato (Iv), soddisfatti per risultati importanti

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Queste amministrative sono state condizionate dalla scarsa affluenza. Siamo molto soddisfatti di risultati importanti, Bucci a Genova, la conferma di Giordani a Padova, il risultato di Parma con Guerra, e poi ci sono situazioni che si definiranno ai ballottaggi. Però Iv ha fatto la sua parte, cercando di mettersi sempre dalla parte dei candidati che avessero un progetto per le città e non sommatorie di voti che in alcuni casi anche il Pd ha voluto fare. Anche a Genova, dove il contributo del M5s è stato inesistente". Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato, commentando i primi dati delle elezioni comunali al Tg1.

"A Guidonia, la più grande città del Lazio dove si votava, c'era un sindaco del M5s, un monocolore in pratica, e non c'era neanche la lista del M5s: una resa profonda, per amministrare bisogna saperlo fare. Evidentemente si prende atto che non si può farlo solo con la demagogia" ha osservato ancora Rosato, e sulla prospettiva delle elezioni politiche ha chiarito che quella "è una partita completamente diversa".

"Noi come Italia viva dobbiamo sempre rimarcare con forza la necessità di costruire un polo alternativo ai populismi di sinistra e destra. Da una parte - ha continuato - c'è il duo Landini-Conte, dall'altra Salvini-Meloni. Noi siamo alternativi". (ANSA).