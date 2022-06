Borsa: Tokyo, apertura in netto ribasso (-1,63%)

(ANSA) - TOKYO, 13 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo, seguendo la correzione dei mercati azionari Usa e in attesa delle decisioni sui tassi di interesse dalla Federal Reserve e della Bank of Japan, previste questa settimana.

L'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,63% a quota 25.369,69, con una perdita di 454 punti. Sul fronte valutario lo yen è ancora debole sul dollaro e tratta a 134,80, mentre si rafforza sull'euro a 141.50. (ANSA).