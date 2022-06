Borsa: Milano sotto tiro, Ftse Mib -2%

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Affondano le banche, da Intesa Sanpaolo a Banco Bpm i cali in avvio di seduta sono di oltre il 3% e Saipem, maglia nera, non riesce a fare prezzo con un calo teorico del 6 per cento. Tutto questo pesa sull'indice guida della Borsa di Milano, il Ftse Mib, che in avvio di seduta affonda in calo del 2,02% a 22.090 punti. (ANSA).