Borsa: listini in rosso in Europa, Parigi -1,6%

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Listini in rosso in tutta Europa.

In avvio di seduta Londra cede lo 0,9%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,43%, Milano il 2 per cento.

I livelli sono i minimi dall'inizio di marzo con gli investitori che temono l'aumento dell'inflazione e di conseguenza una stretta monetaria più aggressiva, che aumenta i rischi di una recessione. (ANSA).