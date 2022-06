Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari, prima volta dal 2020

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Il Bitcoin crolla sotto i 24.000 dollari per la prima dal 2020, scendendo a 23.822,31 dollari.

Pesante anche Ethereum, che perde oltre il 17%.

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è crollata a 1.020 miliardi di dollari dai 3.000 miliardi di novembre, con le valute digitali sotto pressione da settimane. In queste ore a pesare è la decisione della società di prestiti in criptovalute Celsius Network di sospendere i prelievi e i trasferimenti.

Binance anche ha sospeso temporaneamente i prelievi in seguito a una "transazione bloccata che sta creando ritardi". (ANSA).