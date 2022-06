Ucraina: Papa, il tempo non raffreddi il nostro dolore

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 12 GIU - Il Papa all'Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero "alla popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace".

