Kiev, raid russo su ovest Ucraina, almeno 22 feriti

(ANSA) - KIEV, 12 GIU - Ha provocato almeno 22 feriti un raid russo compiuto ieri nella regione di Ternopil, nell'ovest dell'Ucraina, stando al governatore regionale Volodymyr Trush.

"Ieri, alle 19.46 (ora locale, le 18.46 in Italia), Chortkiv è stata colpita da quattrom missili, tutti lanciati dal Mar Nero", ha specificato il governatore Volodymyr Trush in un post pubblicato su Facebook, aggiungendo che tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. (ANSA).