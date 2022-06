Raphael Gualazzi, esce il nuovo album 'Bar del Sole'

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - S'intitola 'Bar del Sole' il nuovo album di Raphael Gualazzi, in uscita il 10 giugno.. In scaletta, dieci brani della canzone d'autore italiana, rivisti al modo del pianista e cantautore, con la coproduzione di Vittorio Cosma. Da Battisti a Morandi, passando per Graziani, Jimmy Fontana, Battiato, Dalla e altri, le rivisitazioni di Gualazzi portano le canzoni verso nuove dimensioni musicali. Diverse le collaborazioni: Margherita Vicario, Filippo Graziani, Trio bobo, Funk Off e Filippo Timi.

"La scelta dei brani - ha raccontato Gualazzi - è stata fatta cercando testi che rappresentassero le atmosfere che stiamo vivendo, tra incertezza e disagio rispetto a tante questioni. C'è però un fil rouge di leggerezza, vista come quella sensazione che tutti quanti vorremmo sentire in questo periodo storico". (ANSA).