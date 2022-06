Papa: problemi al ginocchio, rinvia il viaggio in Africa

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 GIU - "Accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio, a nuova data da definire". Lo dichiara il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. (ANSA).