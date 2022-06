Marina militare: Mattarella, sicurezza coste è cruciale

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Alle unità della Marina Militare, componente qualificata del Sistema Interforze della Difesa della Repubblica, è affidata la sicurezza delle nostre coste e, in concorso con le Forze alleate della comunità internazionale, la tutela della libertà di navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, contrastando la pirateria, il terrorismo e i traffici illeciti, come con le Missioni Atalanta, Gabinia, Mare Sicuro e Irini. I grandi snodi della globalizzazione, l'economia, l'energia, dipendono dalla efficacia di questa azione, oggi resa ancora più cruciale da crisi che determinano instabilità con un impatto importante sulla sicurezza e sul libero scambio". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata della Marina Militare.

Anche il premier Mario Draghi è intervenuto per rivolgere "alle donne e agli uomini della Marina Militare la più profonda gratitudine del Governo". "La dedizione, il coraggio, la professionalità con cui portate avanti il Vostro impegno - ha detto - sono essenziali per garantire la sicurezza e il soccorso nei mari italiani e nel mondo. Dal sostegno umanitario alle operazioni di difesa, dalle attività di salvaguardia dell'ambiente marino alle collaborazioni nel campo della ricerca, fornite un contributo fondamentale alla cooperazione internazionale e alla tutela degli interessi dell'Italia. A voi tutti, auguri di cuore." (ANSA).