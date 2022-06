Generali:Donnet,ora ha governance di livello internazionale

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Dopo l'assemblea degli azionisti, possiamo anche fare leva su una governance oggi all'altezza di quella delle grandi public companies internazionali". Lo ha detto l'ad di Generali Philippe Donnet in un messaggio inviato all'assemblea degli agenti imprenditori del gruppo, Anagina in corso a Roma. "Il meglio per Generali e per tutti noi deve ancora avvenire" ha aggiunto. (ANSA).