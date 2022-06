Bce: Tajani, Lagarde poteva aspettare, meglio tetto al gas

(ANSA) - GORIZIA, 10 GIU - "Credo la signora Lagarde potesse aspettare qualche mese. La decisione di far aumentare il costo del denaro riguarda una realtà dove l'inflazione cresce per cause esterne, non interne. Più giusto attendere di dare un tetto al prezzo del gas, quindi far calare il prezzo dell'energia, poi decidere. Rischiamo di commettere lo stesso errore che stava per commettere all'inizio del Coronavirus la presidente della Bce". Lo ha detto Antonio Tajani in chiusura di campagna elettorale esprimendo "molto scetticismo" per una "decisione che andava presa a mercati chiusi per evitare di aumentare lo spread e un danno alle borse europee". (ANSA).