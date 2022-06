Ucraina: Guterres, l'invasione russa deve finire

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "L'invasione russa dell'Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate: 1. Dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. 2. Abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere": lo scrive in un tweet il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. (ANSA).