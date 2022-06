Mascherine ai seggi, Lega ricorre al Tar contro Circolare

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Contro le Circolari ministeriali che hanno stabilito che per accedere ai seggi e votare domenica prossima la mascherina resta "fortemente raccomandata", si è scagliato il Comitato Promotore Giustizia Giusta, associazione promossa dal Movimento politico "Lega per Salvini Premier" e dal "Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito", con il deposito nella serata di ieri di un ricorso al Tar del Lazio. Visto l'approssimarsi delle elezioni, è stata chiesta una decisione cautelare urgente monocratica; non è escluso che già in mattinata possa esserci la pubblicazione del provvedimento.

