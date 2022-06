Erdogan si ricandida ufficialmente alle presidenziali

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che si candiderà ufficialmente alle prossime consultazioni per eleggere il capo dello Stato in programma a giugno 2023 in Turchia. "Il candidato dell'Alleanza della Repubblica sarà Tayyip Erdogan", ha affermato lo stesso presidente turco, come riporta Anadolu, durante una riunione del suo partito a Smirne in cui ha fatto anche sapere che non ci saranno elezioni anticipate. (ANSA).