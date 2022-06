Weinstein incriminato per molestie sessuali in Gran Bretagna

(ANSA) - LONDRA, 08 GIU - L'ex potentissimo produttore cinematografico hollywoodiano Harvey Weinstein è stato formalmente incriminato dalla Procura della Corona britannica in relazione a due capi d'imputazione legati alla denuncia di molestie sessuali avanzate tempo fa nei suoi confronti nel Regno Unito da una donna e che sarebbero state commesse a Londra nel 1996.

Gli inquirenti hanno fatto sapere d'aver autorizzato la polizia a portare il caso di fronte a un tribunale, dove il 70enne Weinstein - finito nella bufera con accuse analoghe pure negli Usa negli anni scorsi, sullo sfondo della campagna del Me Too - avrà "diritto a un giusto processo". (ANSA).