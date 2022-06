Governo: D'Incà, partecipazione M5S non è a rischio

(ANSA) - RHO (MILANO), 08 GIU - Che la partecipazione del Governo del Movimento Cinque Stelle sia a rischio, "non è l'indicazione che vogliamo dare: anzi, la partecipazione nostra è per tenere la barra dritta e andare incontro all'applicazione del Pnrr e ai problemi dei cittadini, a partire dal salario minimo". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. (ANSA).