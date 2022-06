Ambiente:Letta,Pd vota futuro green. Destre per nero fossile

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Per chi dice che sinistra e destra non vogliono piu' dire niente. Oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo noi votiamo per un futuro green. Le destre italiane scelgono il nero fossile". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta a proposito del voto del parlamento europeo sul piano Fit for 55. (ANSA).