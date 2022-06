Von der Leyen, Recovery va speso in linea con i valori Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 07 GIU - "Quando si parla di Next Generation Ue, si parla di denaro comune europeo. Il Parlamento europeo e gli Stati membri devono essere certi che questo denaro sia speso in linea con le nostre regole e valori. Ovunque nella nostra Unione. E ci siamo dati gli strumenti per assicurare che il bilancio europeo sia tutelato". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Pe sull'ok al Pnrr alla Polonia. Nel caso di Varsavia, "Parlamento e Commissione hanno avviato procedure ex articolo 7. Il regolamento del Recovery ci consente di portare avanti le riforme necessarie", ha aggiunto. (ANSA).