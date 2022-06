Salario minimo: Patuanelli, approvarlo in questa legislatura

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "A questo Paese serve un salario minimo, che deve essere approvato in questa legislatura. Il MoVimento 5 Stelle lo chiede ormai da 9 anni, un appello rimasto inascoltato da quasi tutte le altre forze politiche, che nel corso di questi anni hanno ostacolato questa fondamentale riforma di civiltà". Così il ministro delle Politiche agricole ed esponente 5S su Fb sottolineando che "solo oggi, dopo la pubblicazione degli scandalosi dati Ocse, l'arco politico italiano sembra essersi svegliato sul tema" e "la direttiva europea rappresenta una rivoluzione per tutti quei Paesi che ancora oggi, assurdamente, non lo hanno ancora introdotto".

