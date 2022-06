Incendio in capannone centro cinema-tv a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Bobine cinematografiche e materiali vari sono andati distrutti in un incendio che sta interessando da questa notte un capannone del Centro Servizi Cine Tv su via Tiburtina a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta ma la colonna di fumo è visibile in una vasta area della Capitale. (ANSA).