Di Maio, gravi minacce Medvedev, alimenta campagna d'odio

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev.

Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace". Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).