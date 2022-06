Covid:Salvini, ricorso Tar su mascherine in classe e seggi

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "È un'enorme fesseria che ci siano mascherine per bimbi e insegnati, penso che non ci sia nessun criterio scientifico, con 30 gradi, per costringere insegnanti e studenti al bavaglio, anzi fa male. Noi facciamo ricorso come Lega al tar, quantomeno per la maturità e anche per le elezioni di domenica prossima, perché se dimentichi la mascherina al seggio ti rimandano a casa. In classe e al seggio mi pare una perversione ideologica". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Skuola.net. (ANSA).