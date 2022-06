Carfagna,area Draghi? Ok se significa un altro governo serio

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Se per area Draghi "si intende che dopo un Governo serio deve esserci un altro Governo serio sono assolutamente d'accordo. Serietà, responsabilità, credibilità, di questo il Paese ha bisogno". Così il ministro per il Sud Mara Carfagna, a Napoli per la conferenza programmatica di 'Noi con l'Italia' di Maurizio Lupi, ha risposto ai cronisti in merito alla necessità evidenziata ieri da Matteo Renzi di dare un tetto alla cosiddetta 'Area Draghi' che esiste nel Paese.

"Penso - ha aggiunto il ministro - che il Paese sia stanco, sia stufo di estremismi, di posizioni radicali, di propaganda portata avanti a oltranza. Credo che il Governo Draghi abbia costruito un patrimonio di credibilità e di affidabilità a cui gli italiani difficilmente rinunceranno". (ANSA).