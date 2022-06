C.destra: Meloni, sia unito e alternativo alla sinistra

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Lavoro per un centrodestra unito, che rivendichi con orgoglio il suo essere alternativo alla sinistra". Lo scrive su twitter Giorgia Meloni, presidente di Fdi. "Ci hanno dati per spacciati e invece siamo il primo partito d'Italia. Vogliamo un centrodestra che non vada a braccetto con la sinistra", aggiunge. (ANSA).