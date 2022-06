Bilancio Ue: quasi 300 mld nel 2023, 103,5 mld per ripresa

(ANSA) - BRUXELLES, 07 GIU - La Commissione europea ha proposto per il 2023 un bilancio annuale comune di 185,6 miliardi di euro, a cui si aggiungono sovvenzioni per 113,9 miliardi del NextGenerationEu. Il budget è pensato per rispondere alle esigenze di ripresa degli Stati membri e dei suoi partner nel mondo, viene spiegato, mentre proposte aggiuntive per finanziare le esigenze derivanti dalla guerra in Ucraina verranno poi presentate nel corso dell'anno sulla base di una valutazione più precisa dell'impatto. Tra le sovvenzioni dal NextGenerationEu, 103,5 miliardi sosterranno la ripresa economica dopo la pandemia e affrontaranno le sfide poste dalla guerra. (ANSA).