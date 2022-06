Ue: Tajani, serve Europa politica, basta con diritto di veto

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Andare avanti per un'Europa politica che sia più forte e svolga un ruolo da protagonista nei prossimi decenni. Stiamo vedendo quanto ci sia necessità di un'Europa che sappia far fronte alle dittature e svolgere un ruolo di pace.

Oggi si decide tutto all'unanimità ma bisogna cambiare e decidere a maggioranza, altrimenti nessuna democrazia funziona".

Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a Rai Isoradio.

"Dobbiamo arrivare agli Stati Uniti d'Europa - dice ancora - che non significa depotenziare gli stati nazionali ma tutelare meglio gli interessi dei cittadini. Serve un percorso e occorre andare avanti". (ANSA).