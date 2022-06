Ucraina: Meloni,posizione non cambia ma non salviamo Governo

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "La nostra posizione rimane la stessa, fermo restando che non siamo disposti a salvare il governo: per noi, questo governo prima va a casa, meglio è". Lo ha detto la leader di Fratelli d'italia Giorgia Meloni, parlando del voto del 21 gjugno sull'Ucraina e della posizione del partito sull invio di armi. "L'Italia non si deve discostare dalla comunità internazionale, la posizione italiana non decide il destino dell'Ucraina, ma decide il destino dell'Italia, la sua credibilità sul piano internazionale, la sua capacità di difendere i suoi interessi" ha aggiunto. "Noi abbiamo un regime di esportazioni con la Russia che è dell'1,5% e dell80% in Occidente, se diventiamo dei paria in occidente avremo enormi conseguenze anche economiche" ha aggiunto. (ANSA).