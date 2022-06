Papa: tagliare risorse alla sanità è oltraggio all'umanità

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 04 GIU - Il Papa chiede di sostenere il sistema sanitario affinché tutti abbiano accesso alle cure gratuitamente. "Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito. Tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all'umanità", ha detto Papa Francesco nell'udienza a Federsanità.

Il Pontefice ha anche chiesto di non distinguere i malati in "serie A" e "serie B". Infine ha ribadito che la sanità pubblica è per l'Italia "una ricchezza". "Non perdetela", ha raccomandato. (ANSA).