Medvedev, sanzioni contro le famiglie degne di Cosa Nostra

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, critica le sanzioni "illegittime" contro i familiari dei politici russi, paragonandole ai metodi mafiosi e citando 'Ndrangheta e Cosa Nostra.

"Sono doppiamente illegali - dice l'ex presidente russo -.

Non solo statisti o deputati ma anche le famiglie, che non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti, sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro".

Medvedev aggiunge quindi con sarcasmo che l'Occidente potrebbe abbracciare "anche altre regole familiari progressiste: per esempio, ci sono molte cose utili nei modi della 'Ndrangheta e di Cosa Nostra italiane". (ANSA).