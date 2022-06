Governo: Salvini, non ci saranno più esecutivi con il Pd

(ANSA) - LIGNANO SABBIADORO, 04 GIU - "Il governo di responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più". Lo ha assicurato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Lignano Sabbiadoro.

Alle prossime elezioni, ha aggiunto, "la Lega sosterrà una coalizione di centro destra che ha idee ben diverse dalla sinistra" che "vuole la tassa patrimoniale, lo ius soli, il ddl Zan. Noi vogliamo lavoro, lavoro, lavoro, quindi flat tax, pace fiscale, taglio delle tasse, la difesa della famiglia fondata sulla mamma, sul papà e sui bambini e non su altre cose".

