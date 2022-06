Ucraina: Mosca, operazione avanti fino agli obiettivi dichiarati

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "L'operazione militare speciale continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati dall'amministrazione russa, tra cui la denazificazione e la smilitarizzazione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta Interfax. "Molto è stato fatto in quest'area: i militanti della formazione nazionalista Azov si sono arresi a Mariupol e la liberazione del Donbass è stata portata avanti in modo coerente", ha dichiarato. (ANSA).