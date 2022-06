Hit parade, Blocco 181 conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Blocco 181 - Original Soundtrack, album ispirato all'omonima serie Sky, curato da Salmo e interpretato da vari rapper, conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Alle sue spalle Gemitaiz, che sale dal quarto posto con Eclissi, primo tra i vinili. Sul gradino più basso del podio l'ex One Direction Harry Styles con il nuovo lavoro Harry's House, che perde la vetta.

Altra new entry al quarto posto con Seven 7oo Mixtape, progetto milanese che guarda all'hip hop. Cerca di resistere il rapper milanese Lazza con Sirio, l'album che raccoglie i feat.

di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta: perde due posizioni ed è ora quinto. Rkomi, giudice della prossima edizione di X Factor, è al sesto posto, davanti a Blanco con Blu celeste e Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Capitombolo dal secondo posto al nono per Ghali con il nuovo Sensazione Ultra, suo terzo album di inediti tra sonorità pop, rap, anni Ottanta e arabeggianti e una lingua che viaggia tra italiano, francese, arabo. Chiude la top ten Sangiovanni con Cadere volare.

Tra i singoli, sempre leader il rapper Rhove con Shakerando.

