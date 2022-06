Giubileo di Platino: la regina salterà anche il Derby

(ANSA) - LONDRA, 03 GIU - La regina Elisabetta seguirà anche il Derby ippico di domani, inserito fra le celebrazioni del Giubileo di Platino, in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. Lo ha reso noto Buckingham Palace, dopo che la sovrana 96enne ha dovuto rinunciare già oggi alla presenza di persona alla liturgia di ringraziamento per il suo lungo regno officiata nella cattedrale di St Paul, facendosi rappresentare dall'erede Carlo. La partecipazione al Derby era stata lasciata in sospeso nei programmi ufficiali, a differenza di quella in chiesa, che era prevista ed è stata cancellata causa l'affaticamento sopportato ieri dalla sovrana. (ANSA).