Carlo e William, omaggio alla regina a concerto pop Giubileo

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Carlo, principe di Galles, e suo figlio William, duca di Cambridge, renderanno omaggio alla regina Elisabetta nel corso del grande 'Platinum party at the Palace', concerto all'aperto che si terrà domani sera davanti a Buckingham Palace. Lo hanno annunciato gli uffici dei due reali a Clarence House e Kensington Palace.

La scaletta dello show vedrà impegnate star del pop e del rock di prima grandezza: tra gli altri Diana Ross, i Queen con Adam Lambert alla voce, Alicia Keys, Hans Zimmer, George Ezra e Sam Ryder, secondo classificato all'ultimo Eurovision song contest.

Circa 22.000 persone sono attese al concerto, che verrà trasmesso in diretta dalla Bbc. I due futuri re prenderanno la parola separatamente per omaggiare la sovrana nel terzo giorno di festeggiamenti dei 70 anni del suo regno. Secondo i media britannici è improbabile che Elisabetta II - che in giornata non andrà all'Epsom Derby Day ippico - presenzi allo show. (ANSA).