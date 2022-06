Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,92%)

(ANSA) - TOKYO, 03 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in aumento, in scia al rialzo delle piazze azionarie Usa e in attesa delle indicazioni dall'occupazione negli Stati Uniti.

L'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,92% nell'ultima seduta della settimana a quota 27.665,2172, con un guadagno di 251 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro poco sotto 130, e a 139,60 sull'euro.

(ANSA).