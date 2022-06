Base jumper si lancia e scompare, trovato morto

(ANSA) - CHIUSAFORTE, 03 GIU - E' stato ritrovato privo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo del Base jumper che si era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Si trovava in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla quale si presume si sia lanciato. La salma è stata recuperata con una delicatissima manovra dell'elisoccorso Fvg che ha usato il gancio baricentrico per una lunghezza di oltre settanta metri. Non sono stati trovati i documenti della vittima dell'incidente: si sa che ha 35 anni e dovrebbe essere di nazionalità australiana. (ANSA).