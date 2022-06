Prezzi: Ocse, +9,2% ad aprile; vola l' alimentare, +11,5%

(ANSA) - PARIGI, 02 GIU - L'inflazione nella zona Ocse è cresciuta al 9,2% ad aprile 2022 contro l'8,8% di marzo, con una forte accelerazione dei prezzi alimentari e dei servizi. In particolare, afferma in una nota l'organismo internazionale con sede a Parigi, i prezzi dell'alimentazione nella zona Ocse sono continuati a crescere fortemente, per raggiungere 11,5% ad aprile 2022 contro il 10% a marzo. In Italia - dice Ocse - l'inflazione è scesa dal 6,5% di marzo al 6% di aprile.

L'indice dei prezzi alimentari, afferma l'Ocse in una nota, "ha continuato a crescere fortemente per raggiungere 11,5% ad aprile 2022, dopo 10% a marzo". Anche i prezzi dei servizi sono cresciuti in larga parte dei Paesi Ocse, con un aumento medio del 4,4% ad aprile su 33 Paesi del gruppo, dopo 3,9% a marzo. La crescita di prezzi alimentari e servizi risulta parzialmente compensato da un rallentamento temporaneo dell'aumento dei prezzi dell'energia, al 32,5% ad aprile,1,2 punti in meno rispetto al mese di marzo. (ANSA).