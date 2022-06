Giubileo di Platino al via, la regina guarda al futuro

(ANSA) - LONDRA, 02 GIU - E' iniziato dinanzi a un tripudio di Union Jack il Giubileo di Platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II segnata dalla parata di Trooping the Colour. La 96enne regina è attesa sul balcone di Buckingham Palace, mentre la corte ne ha diffuso un nuovo ritratto sorridente, con un messaggio video in cui ella evoca i suoi "ricordi felici" non senza scrutare l'avvenire. E rivolgendosi ai sudditi dice: "Continuo a essere ispirata dalla vostra buona volontà verso di me e spero questi giorni ci diano l'opportunità di riflettere su tutto ciò che abbiamo conseguito negli ultimi 70 anni, mentre guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo". (ANSA).