Usa, Yellen ammette: sui tempi dell'inflazione abbiamo sbagliato

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha ammesso di non essere stata in grado di anticipare per quanto tempo l'inflazione avrebbe continuato ad affliggere i consumatori Usa.

"Penso di aver sbagliato allora sul percorso che l'inflazione avrebbe preso", ha detto la Yellen in un'intervista a Wolf Blitzer sulla Cnn rispondendo a una domanda sulle sue dichiarazioni di un anno fa secondo le quali l'inflazione rappresentava solo un "piccolo rischio". (ANSA).