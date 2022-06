Ucraina:Salvini,lavoro a luce del sole,obiettivo fine guerra

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra. Io l'ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla Pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).