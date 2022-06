Tajani, Salvini? Missioni a Mosca da organizzare con governo

(ANSA) - ROTTERDAM, 01 GIU - "Io credo che le missioni a Mosca debbano essere organizzate con il Governo e con l'Unione europea. Se sono iniziative governative sono positive però non tocca a me giudicare le attività di altri partiti, di altri leader". Lo ha detto il coordinatore di FI Antonio Tajani parlando a margine del Congresso del Ppe con i cronisti del caso del viaggio a Mosca di Matteo Salvini.

Antonio Capuano? " E' stato deputato cent'anni fa, io non lo conosco; non l'ho mai visto. Non è manco nella mia rubrica del telefono", ha sottolineato Tajani parlando del neo consulente di Salvini, tra gli artefici dell'organizzazione dell'ipotetica missione a Mosca del leader leghista. (ANSA).