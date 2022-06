Russia, comitato derivati dichiara mancato pagamento bond

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Credit Derivatives Determinations Committee (Cddc) ha dichiarato un evento di mancato pagamento da parte della Russia sui propri bond. Lo scrive la Bloomberg.

La decisione - relativa al mancato versamento di 1,9 milioni di dollari di interessi aggiuntivi su un rimborso agli investitori eseguito in ritardo a inizio maggio - può far scattare 3,2 miliardi di pagamenti su contratti 'swap' a protezione dal default.

Tuttavia le dimensioni relative del mancato pagamento di interessi, e il fatto che sia avvenuto il rimborso del capitale sul bond, significano che il verdetto del Comitato non innesca un default vero e proprio. (ANSA).