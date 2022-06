Ppe: Berlusconi non sarà presente al congresso

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, non sarà presente al vertice del Ppe di Rotterdam. L'intervento dell'ex premier al congresso dei popolari europei era in programma per le 11, ma spiegano da Forza Italia, a causa di problemi tecnici all'aereo il Cavaliere non è partito. (ANSA).