Di Maio, grazie a Draghi per impegno in negoziato su price cap

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "L'apertura del Consiglio Ue all'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas, è sicuramente una notizia confortante. Un altro tassello che si aggiunge a questa azione che portiamo avanti non solo a tutela delle imprese italiane, ma anche di famiglie e cittadini. Una vera e propria battaglia italiana". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Giornata Mondiale della Fiere ringraziando "il presidente Draghi per l'impegno profuso in questo negoziato".

Di Maio ha inoltre ricordato la creazione alla Farnesina, di un'Unità di Crisi per le imprese più colpite dalle gravi ripercussioni economiche della crisi ucraina. "Si tratta - spiegato - di uno degli strumenti che abbiamo predisposto a sostegno delle aziende, accanto all'articolata azione di diplomazia energetica che il governo, con il ministero degli Esteri in prima fila, sta conducendo per diversificare gli approvvigionamenti e mitigare l'impennata dei prezzi dell'energia". (ANSA).