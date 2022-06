C.destra:Meloni, io premier?Non serve ok Salvini,regola è quella

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Dove mi vedo tra un anno? A fare bene il mio lavoro. Non mi do obiettivi personali. Certo spero di vedere Fdi al governo" e sarei "contenta di avere finalmente un governo di centrodestra scelto dagli italiani". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5 che sull'ok di Matteo Salvini a lei come premier in caso si confermassero i sondaggi che vogliono Fdi primo partito ha spiegato: "io premier? Non serve la patente di Salvini, l'ok lo danno gli italiani e questa è la regola della coalizione".

Guardando poi alle polemiche che stanno coinvolgendo anche dall'interno Lega e Forza Italia, Meloni ha osservato: "Fdi è un partito che non ha polemiche interne. Ma non considero corretto infilarsi in quelle degli altri". Di certo, ha aggiunto, "non mi rallegro se ci sono problemi in Fi o Lega perchè le elezioni le voglio vincere con loro" e "se io prendo un punto più degli altri ma la coalizione perde non è che mi conviene". (ANSA).