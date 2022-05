Ucraina: Meloni, Salvini a Mosca?Ne parli con il suo Governo

(ANSA) - PIACENZA, 31 MAG - Salvini che si "smarca" dalla maggioranza e annuncia che andrà in Russia. Secondo Giorgia Meloni, segretario nazionale di Fratelli d'Italia "ben venga chiunque faccia delle cose che ritiene utili per trovare delle soluzioni, dopo di che è con il Governo di cui fa parte che Salvini deve parlare perché, come ho già detto, l'unico rischio che non dobbiamo correre è quello di dare segnali di 'crepe' nella compattezza dell'Occidente". La leader di FdI ne ha parlato a Piacenza, a un'iniziativa a sostegno della sindaca uscente Patrizia Barbieri. (ANSA).