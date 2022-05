Ruffini, da Magazzino 1,1 mld ma riscuotibili meno di 100

ANSA Lavoro - ROMA, 31 MAG - "Dei 1.100 miliardi di euro fra tasse, imposte, contributi non riscossi che costituiscono il cosiddetto Magazzino se ne potranno riscuotere qualche decina di miliardi, o comunque sotto i cento". Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini intervistato da SkyTg24. Il Magazzino, ha ricordato, riguarda cartelle per 19 milioni di soggetti, di questi - ha riferito - "solo 3 mln hanno aderito alle diverse Rottamazioni e al saldo e stralcio da cui si sono ricavati 20 miliardi di euro". "La stragrande maggioranza dei crediti in Magazzino non è riscuotibile" ha aggiunto .

Quanto alle voci di una possibile Rottamazione quater, Ruffini ha detto "Non mi sorprenderebbe, ne prendo atto, ma non è con questi strumenti che si risolve il problema". (ANSA).