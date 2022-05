Ucraina: a Kiev scultura di Putin che si spara in bocca

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dmytro Iv, un artista ucraino, ha esposto in una piazza di Kiev una grande scultura in ferro che rappresenta un volto stilizzato di Vladimir Putin con una pistola puntata in bocca, intitolata "Shoot Yourself" (Sparati!), "Zastrelis" in ucraino. L'installazione temporanea, realizzata in ferro arrugginito, è posta su un piedistallo mobile e ha come base a terra la mano che regge la grande pistola che, in cima alla canna, entra nella bocca della maschera, sorretta dalla pistola, con le fattezze caricaturali di Putin. (ANSA).