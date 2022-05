Hong Kong: Xi riceve nuovo leader, 'da Cina piena fiducia'

(ANSA) - PECHINO, 30 MAG - Il presidente Xi Jinping ha ricevuto oggi a Pechino il leader in pectore di Hong Kong John Lee, assicurandogli che ha la "piena fiducia del governo centrale". Lee, 64 anni, che ha supervisionato la stretta sul movimento democratico dell'ex colonia britannica dopo le proteste del 2019, è in visita da sabato nella capitale cinese in vista dell'incarico di nuovo governatore di Hong Kong che assumerà il prossimo primo luglio. "Credo che l'amministrazione del nuovo governo creerà sicuramente una nuova atmosfera e comporrà un nuovo capitolo nello sviluppo di Hong Kong", ha affermato Xi, nel resoconto dell'agenzia Xinhua. (ANSA).